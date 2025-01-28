الامارات | فلكياً.. الجمعة 31 يناير غرة شعبان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، عدم رؤية هلال شهر شعبان اليوم، الموافق 29 من شهر رجب 1446هـ، في العديد من دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عِدة شهر رجب 30 يوماً، وسيكون يوم الجمعة 31 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.

وذكر عودة، في تصريح صحافي، أن هناك بعض الدول الإسلامية سيكون يوم 29 من شهر رجب هو يوم الخميس 30 يناير، ومن هذه الدول: أفغانستان وباكستان وإيران وبنغلاديش، والمغرب وموريتانيا والكاميرون وألبانيا، ورؤية هلال شهر شعبان في ذلك اليوم ممكنة بالعين المجردة من جميع مناطق العالم الإسلامي وجنوب أوروبا وإفريقيا وأميركا، وعليه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر شعبان يوم الجمعة 31 يناير أيضاً.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 30 يناير في بعض المدن العربية والإسلامية، قال عودة إن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و31 دقيقة، وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 23 ساعة و47 دقيقة، وفي الرياض يغيب القمر بعد 61 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و19 دقيقة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 64 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و59 دقيقة، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 65 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 25 ساعة و19 دقيقة، و في الرباط يغيب القمر بعد 72 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 28 ساعة و47 دقيقة، ورؤية الهلال من جميع المناطق السابقة ممكنة بالعين المجردة.

وأوضح أن لمعرفة معاني هذه الأرقام يمكن الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره على هاتين القيمتين للتمكن من رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل عدة، كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.