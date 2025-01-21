الامارات | طقس الغد ..ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً محملة ومثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة الشرقية والداخلية.

و أوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن حركة الرياح ستكون شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة **:**والمد الثاني عند الساعة 07:00

والجزر الأول عند الساعة 23:30 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 02:17

و الجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 19:45.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 80 35

دبي 24 15 75 35

الشارقة 24 14 75 30

عجمان 25 18 70 30

ام القيوين 24 12 70 30

رأس الخيمة 24 15 70 30

الفجيرة 25 18 75 30

العـين 24 12 75 25

ليوا 25 11 80 25

الرويس 24 12 80 30

السلع 23 11 80 30

دلـمـا 22 15 80 35

طنب الكبرى 24 18 85 40

طنب الصغرى 24 18 85 40

أبو موسى 24 18 85 40