الامارات | «حمدان للموهبة والابتكار»: 400 طالب وطالبة بمدارس دبي خضعوا لاختبارات الموهوبين 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز حمدان للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن تطبيق اختبارات اكتشاف الطلبة الموهوبين عن نحو 400 طالب وطالبة في مدارس إمارة دبي، يومَي 20 و21 نوفمبر الماضي، في برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين.

وقالت مديرة المركز، الدكتورة مريم الغاوي، إن برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين الذي ينفذه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، يمثل إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تزويد المدارس والمؤسسات بآليات خاصة للكشف عن المواهب، والتعرف إلى الطلبة الموهوبين واتباع أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأضافت أن هذا الأمر يدعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أفضل الأساليب المتبعة في تعليم وتدريب الموهوبين، وتحديد مؤشرات واضحة لهم ومن ثم تطويرهم على ضوء ما تسفر عنه نتائج مقياس حمدان للموهبة، وفقاً للرؤية والأهداف المنسجمة مع المؤسسة التعليمية، التي تستهدف استثمار وتوظيف المواهب، وتشجيع تطوير قدرات الطلاب ومواهبهم وتقديم الدعم لهم، وفق أسس عملية وضوابط منهجية متطورة تسهم في تحديد احتياجات الطلاب الموهوبين وتقديم الدعم والبرامج المناسبة لميولهم واهتماماتهم، لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية والاستفادة من مواهبهم.

وأوضحت أن المركز يهدف إلى اكتشاف 5000 طالب موهوب بحلول عام 2030، وأشارت إلى خضوع 39 ألف طالب وطالبة لمقياس حمدان للموهبة لاكتشاف الطلبة الموهوبين منذ عام 2017 حتى اليوم، ما أسفر عن اكتشاف 2207 طلاب، في حين استفادت 122 مدرسة ومؤسسة تعليمية من المقياس.

يُذكر أن برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين يستهدف الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة بجميع إمارات الدولة، ويتم من خلاله ترشيح الطلبة وفق آليتين، الأولى الترشيح الذاتي، حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بتعبئة بياناته في البرنامج على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والثاني من خلال الترشيح الجمعي الذي يتم بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات.

وتستخدم الآلية المطبقة في اكتشاف الطلبة الموهوبين منظومة شاملة ومتكاملة تبدأ من عملية الترشيح، وتستمر حتى دمج الطلبة الموهوبين في البرامج الملائمة لقدراتهم.

الدكتورة مريم الغاوي:

. المركز يهدف إلى اكتشاف 5000 طالب موهوب بحلول عام 2030.