اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة بأبنائها وبناتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة بأبنائها وبناتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 ديسمبر 2024

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية: "ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام بأبنائها وبناتها الذين يملؤهم حب الوطن والانتماء إليه والاستعداد للدفاع عنه وحماية مكتسباته".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements