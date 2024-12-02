الامارات | رئيس الدولة: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة بأبنائها وبناتها

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة بأبنائها وبناتها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 ديسمبر 2024
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية: "ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام بأبنائها وبناتها الذين يملؤهم حب الوطن والانتماء إليه والاستعداد للدفاع عنه وحماية مكتسباته".
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