حميد بن راشد: عيد الاتحاد يوم فخر بدولة عصرية غايتها بناء الإنسان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن عيد الاتحاد، هو يوم فخر نعرب فيه عن اعتزازنا بدولتنا التي حققت إنجازات عملاقة تقودنا إلى مستقبل مشرق، وخطت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار. وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53: «في الذكرى الـ'53' لتأسيس الاتحاد، يطيب لنا أن نتقدم بأصدق التهاني والأمنيات بدوام الصحة والعافية والسعادة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله ، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم المجيد وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء». وتابع سموه: «تحل ذكرى عيد الاتحاد لتبعث فينا مشاعر الفخر بدولة مرموقة سبقت الكثير من الدول بتقدمها ونهضتها، وحرصها على تحقيق أرفع صور الرفاه لشعبها، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وبسواعد أبنائها التي تتحدى وتقهر المستحيل». وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إنه في عيد الاتحاد نستذكر نشأة الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، برفقة الآباء المؤسسين، ونستذكر فضلهم وجهودهم في بناء دولة عصرية حققت لأبنائها الحياة الكريمة، ووفرت لهم أعلى المستويات في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والتنمية المجتمعية. وأضاف أن التاريخ يسجل يوم الثاني من ديسمبر، باعتباره يوماً مشهوداً لتأسيس دولة حضارية، تعد نموذجاً اتحادياً فريداً، وتسير منذ تأسيسها بخطط بناءة للتنمية والتقدم، وبفضل سواعد شعبها ورؤية قيادتها وصلت من الصحراء إلى أعماق الفضاء. وقال: إن شعب الإمارات يقف خلف راية متوحدة، وقيادة حكيمة ودولة عصرية غايتها بناء الإنسان، وتسخر له كافة الجهود والطاقات والخدمات لإسعاده وتعزيز جودة حياته. وشدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية يجدد فيها أبناء الإمارات تعهدهم بالوقوف خلف اتحاد دولتهم، والتأكيد على أنه أمانة في الأعناق، شيّده المؤسسون وصانه المخلصون، وعلى خطاهم نسير لتظل راية الإمارات عالية شامخة رمزاً للعز والوفاء وصون كرامة الإنسان. وقال سموه: «بوقوفنا خلف اتحاد دولتنا نعزز قوتنا، وبانتمائنا وولائنا للوطن وقيادته الحكيمة، نمضي نحو تعزيز نهضتنا ونبني مستقبلاً أكثر إشراقاً لأبنائنا».