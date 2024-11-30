«الخارجية»: تجسيد لقيم الولاء والعرفان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أقامت وزارة الخارجية، أمس، في مقرها بالعاصمة أبوظبي، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية في كافة الميادين.

وجاء احتفاء الوزارة بهذه المناسبة، تجسيداً لقيم الولاء والعرفان التي ترسخها القيادة الرشيدة تجاه أبطال الإمارات، وتضمنت الفعالية دقيقة صمت تخللها الدعاء الصادق والترحم على أرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم رفع سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، بحضور عدد من منتسبي وزارة الخارجية، عَلَم الدولة فوق السارية الرئيسية في ديوان عام الوزارة، مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بعثات

شاركت البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج في إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات الشهداء البواسل، وتجديداً لمواثيق وعهود الولاء والانتماء للوطن، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً في كافة المواقف والظروف.