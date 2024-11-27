حاكم عجمان يمنح الجراح الإماراتي عبدالسلام البلوشي «قلادة عجمان»

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الجراح الإماراتي الدكتور عبدالسلام البلوشي، قلادة عجمان، تقديراً لإنجازاته المهنية والأكاديمية البارزة دولياً في مجال جراحة الأعصاب والعمود الفقري، وتصنيفه ضمن أفضل جراحي الأعصاب حول العالم. وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، خلال استقباله البلوشي بمجلس سموه بالديوان الأميري، اليوم، عن فخره واعتزازه بإنجازات الطبيب المواطن، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة وطنه والتميز في مسيرته المهنية لخدمة المرضى داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم ومساندة واهتمام بالشباب الإماراتي لبناء أجيال مبدعة وواعية متسلحة بالعلم والمعرفة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية بناء الإنسان وإعداده للوصول لأعلى المراتب المهنية. وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات تولي اهتمامها الأكبر بتوفير أرقى مستويات التعليم لأبناء الوطن لإيمانها الكامل بأنهم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل في الحاضر والمستقبل.

وعبر الدكتور عبدالسلام البلوشي عن شكره البالغ لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذا التقدير الكبير، مؤكداً أن حصوله على قلادة عجمان هو أرفع وأغلى تقدير يحصل عليه خلال مسيرته المهنية، وتعهد ببذل كل الجهد لرفع اسم الإمارات عالياً في المجال الصحي.

وعبد السلام أبو بكر البلوشي، هو أول طبيب إماراتي يحصل على «البورد» الأميركي في تخصص جراحة الأعصاب والعمود الفقري، ونجح في إجراء أكثر من 5000 جراحة في هذا المجال. وأجرى أول عملية زرع لمحفز النخاع الشوكي مع رئيس قسم جراحة الأعصاب في جامعة لويزفيل لمريض لعلاج الشلل الناتج عن إصابة الحبل الشوكي، في تجربة سمحت للمريض باستعادة القدرة على السير في عام 2011، كما أجرى أول جراحة روبوتية للعمود الفقري في ولاية داكوتا الشمالية في عام 2019. كما أجرى أول جراحة روبوتية للعمود الفقري في الشرق الأوسط في أبوظبي في مارس 2022، وصنفه موقع جوجل كأحد أفضل جراحي الأعصاب في العالم، كما تم تصنيفه كأحد أفضل جراحي الأعصاب في ولاية تكساس. وحصل البلوشي على براءات اختراع أميركية لعدة ابتكارات طبية، منها ابتكار واجهة كمبيوتر دماغية وهيكل خارجي للمريض يسمح للمصابين بالشلل بالسير، ومقعد متحرك آلي يتيح للمصابين بالشلل بتحريكه عن طريق التفكير. ويحمل الطبيب المواطن الرقم القياسي العالمي لأعلى عدد من جراحات العمود الفقري الآلية أجريت في ثلاثة أشهر متتالية.

وحصل البلوشي على عدة جوائز لتميزه في إجراء جراحات ناجحة للعمود الفقري واستعادة الوظيفة والحركة للمرضى المصابين بالشلل، وإجراء جراحات منقذة للحياة في الولايات المتحدة والإمارات.