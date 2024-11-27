منتدى المرأة العالمي يشهد مشاركة أكثر من 250 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - من مدينة جميرا في دبي، يجتمع صناع القرار والخبراء في النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 لمناقشة التحديات التي تعيق تقدم المرأة في مختلف المجتمعات. يركز المنتدى على معالجة الفجوات التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، تتفاقم التحديات مثل الفجوة الرقمية وتداعيات الأزمات والصراعات، وهي أعباء غالباً ما تتحملها المرأة بشكل أكبر.

المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة يركز على إبراز قصص نسائية ملهمة نجحت في تخطي العقبات وأثبتت أن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستدامة.

ويشارك في المنتدى شخصيات بارزة وعالمية مثل السيدة أمينة أردوغان، السيدة الأولى لجمهورية تركيا، إلى جانب نخبة من المتحدثين العالميين يصل عددهم إلى أكثر من 250 متحدثاً، يتوزعون على 130 جلسة نقاشية وورشة عمل على مدار يومين.

ويشهد المنتدى حضوراً كبيراً من القيادات النسائية والشخصيات المؤثرة، مع أكثر من 3.000 زائر من مختلف أنحاء العالم، يجمعهم هدف مشترك يتمثل في تعزيز دور المرأة في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدلاً.