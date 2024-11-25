الامارات | محمد بن راشد: رسالتنا للجميع العمل فريقاً واحداً لخدمة شعب ومستقبل الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي.

وبدأت مراسم الافتتاح - الذي حضره سموّ أولياء العهود، ونواب الحُكّام، وسموّ الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة - بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتفضّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، وقال سموّه: «بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله - عزّ وجلّ - أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 163 لسنة 2024، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «افتتحنا اليوم دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات نيابة عن أخي رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف سموّه: «رسالتنا لجميع الأعضاء تمثيل شعب الإمارات.. ودعم عمل حكومة الإمارات.. والعمل ضمن الفريق الواحد.. فريق الإمارات لخدمة شعبها وبناء مستقبلها.. تمنياتنا للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد».

وألقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، كلمة أعرب فيها عن عميق الشكر وخالص الامتنان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلـس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لدعمهم الدائم للمجلس الوطني الاتحادي، الذي كان له أبلغ الأثر في قيام أعضائه بمهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه، مؤكداً أن هذا الدعم كان له مردوده الكبير في ما حققه المجلس على المستوى العربي، بتولي دولة الإمارات رئاسة البرلمان العربي.

وأكد صقر غباش، خلال كلمته، أن الاهتمام بالمواطن وتأهيله على أفضل وجه ممكن، يتصدّر اهتمام أجندة العمل الوطني، وهو ما يتجلى في اعتماد القيادة الرشيدة «اليوم الإماراتي للتعليم»، ليكون في 28 فبراير من كل عام، من أجل تحقيق أبناء وبنات الإمارات مزيداً من التميز والإنجاز على المستوى العلمي في مجالاتٍ عديدةٍ مرتبطة بصناعة المستقبل.

وأشار رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى اصطفاف شعب الإمارات والقوات المسلحة الباسلة وراء القيادة الرشيدة، في ضمان كل مقومات الأمن والأمان للوطن والمواطن، في الوقت الذي تواصل دولة الإمارات تأكيد نهجها الداعي للسلام والتفاهم والتعايش على أساس راسخ من الاحترام المتبادل مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة، في الوقت الذي تبادر إلى تقديم الدعم والعون لكل محتاج في كل الظروف، ليعمّ الخير والأمن البشرية جمعاء.

وجدّد صقر غباش عهد المجلس الوطني الاتحادي للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الأبيّ بالقيام بالمهام الدستورية والبرلمانية الموكلة للمجلس على أكمل وجه، بتعاون كامل مع حكومة الإمارات بعطائها المتميز والمتجدد، من أجل خدمة دولة الإمارات وشعبها الكريم وقيادتها الرشيدة، ترسيخاً لتكاتف جهود كل السلطات والمؤسسات لتقديم الأفضل لشعبٍ يلتف حول قيادته بهمةٍ وعزيمة لا تلين هدفها رفعة الوطن وخير المواطن، حيث ختم رئيس المجلس الوطني كلمته داعياً الله، عزّ وجلّ، أن تظل دولة الإمارات واحةً للأمن والأمان، ونموذجاً للرخاء والاستقرار.