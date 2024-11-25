الامارات | «الداخلية » تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم، بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، زفي كوغان، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية المختصة عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاماً)، ومحمود جون عبدالرحيم (28 عاماً)، وعزيزتي كاملوفيتش (33 عاماً).

وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكاناتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة، وملاحقتهم، والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات.