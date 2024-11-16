الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.