الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تطلق «دبلوم إعداد القيادات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع جامعة الشارقة، الدورة الأولى من «الدبلوم المهني في إعداد القيادات التنفيذية» لمجموعة من موظفيها.

وقال المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، في بيان صحافي، أمس، إن 40 موظفاً يشاركون في برنامج الدبلوم الذي يمتد لستة أشهر، ويهدف إلى تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية والتفكير التحليلي، وتعزيز قدراتهم على مواكبة التحولات التكنولوجية، لافتاً إلى أن البرنامج يقدّم 140 ساعة من التدريب العملي والنظري للمشاركين.