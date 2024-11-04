الامارات | ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي يشهدان مراسم رفع العَلم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن يوم العَلم أحد الأيام الوطنية المهمة التي يحتفل بها أبناء وبنات الإمارات. جاء ذلك خلال حضور سموه، يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في جزيرة العلم، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات يوم العلم الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر.

وأشار سموّه إلى أن علم الإمارات يمثّل اعتزازاً بالهوية الوطنية، ويرسخها في نفوس أبناء الوطن، ورمزاً للتكاتف والتعاضد لتحقيق المزيد من الإنجازات، والمحافظة على ما وضع لبناته القادة المؤسسون من أسس رصينة لبناء دولة حضارية قوية الأركان.

من جانبه، أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن الإمارات تحتفل بيوم العَلم، تأكيداً على قيمة رمز الدولة الذي يعلو في جميع المحافل، رافعاً طموحات أبناء الوطن وإنجازاتهم التي تحققت بالاجتهاد والعلم، والتمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بها.