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الامارات | محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوغلين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كولم ماكلوغلين، الذي وافته المنية أول من أمس، عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ننعى وفاة كولم ماكلوغلين، صاحب الرؤية المتميزة، الذي حوّل تفانيه سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود».

وأضاف سموه: «كان كولم شخصية ملهمة ومتواضعة، وأحد وجوه دبي الجميلة، وعقلاً لامعاً وقلباً طيباً ومحباً».

نائب رئيس الدولة:

تفاني كولم حوّل سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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