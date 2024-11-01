الامارات | «مركز لهباب» يستضيف مواطنين لتعريفهم بخدمات شرطة دبي الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز شرطة لهباب بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، لقاء مع المواطنين القاطنين في منطقة لهباب، وذلك في إطار حرصها الدائم على تفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، إلى جانب تعريفهم بالخدمات الشرطية المتنوعة، وخدمات الـ«SPS» الذكية المتوافرة لهم على مدار 24 ساعة ومن دون أي تدخل بشري.

واستقبل مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، المواطنين في مركز شرطة لهباب الجديد، بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، وكبار الضباط في القطاع.

ونقل اللواء المنصوري تحيات القائد العام لشرطة دبي، عبدالله خليفة المري، إلى المواطنين المشاركين في اللقاء، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التواصل مع المواطنين في جميع مناطق إمارة دبي، والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم وملاحظاتهم من أجل خدمتهم.

وأكد أن اللقاء يهدف إلى إطلاع المواطنين في منطقة لهباب على أهم الخدمات والابتكارات التي توفرها شرطة دبي لهم عبر مركز الشرطة الحديث في المنطقة، والذي جاء إنشاؤه تماشياً مع التوجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع النوعية في المناطق الحضرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

ونوّه مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير الخدمات كافة التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان للمواطنين، مضيفاً أن مركز شرطة لهباب يُعدُّ من المراكز الحديثة التي توفر أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوّار، ومنها خدمات مركز الشرطة الذكي «SPS»، بطريقة ذكية، وعلى مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.

واصطحب اللواء المنصوري المواطنين بجولة في أروقة مركز شرطة لهباب، اطلعوا خلالها على الخدمات المقدمة لهم سواء الجنائية أو المرورية أو المجتمعية، واستمعوا إلى شرح حول طريقة تقديم بلاغ، والحديث مع الضابط المناوب عبر الاتصال المرئي عن بُعد.

وعبّر المواطنون عن فخرهم واعتزازهم بالدور الكبير والمتميّز الذي تقوم به شرطة دبي في خدمة المجتمع، وعملها الدؤوب على توفير الأمن والأمان لكل مواطن ومقيم وزائر، مشيدين بالخدمات النوعية التي يقدمها مركز شرطة لهباب لسكان المنطقة.

وفي ختام اللقاء، التقطت للواء المنصوري والمواطنين وكبار الضباط، صورة تذكارية مع المواطنين أمام مركز شرطة لهباب.