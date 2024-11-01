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الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (62) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني، برئاسة عوض حاضر المهيري.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: تميـم محمد المهيــري، نائباً للرئيس، والأعضاء: حمد عبيد المنصوري، وطارق محمد المهيري، وسعيـد زعل المهيـري، وعائشة محمـد الوري، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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