الامارات | شرطة دبي تحتفل بتخريج دورة المُستجيب الأول في الحالات الطارئة للقادة الذهبيين     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت شرطة دبي بتخريج دورة المستجيب الأول في الحالات الطارئة للقادة الذهبيين، بالتعاون مع شرطة متروبوليتان البريطانية، بحضور مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، اللواء راشد خليفة الفلاسي، ومساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، العميد بدران الشامسي، ومدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، العميد أحمد مرداس، ونائب رئيس الأمن الوطني في بريطانيا، إدّ فيلوز، وعدد من ضباط شرطة دبي، والمشاركين في مختلف الجهات الحكومية.

وقال اللواء راشد الفلاسي، إن شرطة دبي حريصة على توفير الأمن والسلامة للجميع، ورفع مستوى كفاءة العاملين في مجال التعامل مع الأزمات، والتمتع بكفاءة وحرفية عالية في الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وأشاد بالتعاون والانسجام الذي كان واضحاً بين جميع الفرق المشاركة من وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، وإدارة أمن المواصلات، مُطالباً المنتسبين بالمحافظة على كل ما تعلموه في الدورة، والدخول في دورات تقدمية مُقبلة تسهم في تعزيز قدراتهم.

من جانبه، أوضح العميد بدران الشامسي، أن دورة المستجيب الأول في الحالات الطارئة للقادة الذهبيين في شرطة دبي، بالتعاون مع شرطة متروبوليتان، تُسهم في إكساب المشاركين مهارات وقدرات عدة، خصوصاً في التعامل مع الأزمات والاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، لافتاً إلى أنه تم تدريب المشاركين على أفضل الوسائل والتكتيكات المُستخدمة في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف أن الدورة تضمنت محاور عدة، أبرزها توزيع الأدوار والمسؤوليات بين قادة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك الجوانب القانونية، وإدارة المعلومات، وعرض نماذج من القرارات المُشتركة، إلى جانب تمارين وسيناريوهات تدريبية.