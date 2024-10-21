الامارات | رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع روسيا والشركاء الدوليين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، بحثت اليوم مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو سبل تعزيز العلاقات الإماراتية-الروسية خاصة في المجالات التنموية والعمل لتحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع روسيا والشركاء الدوليين واستثمار كل الفرص المتاحة لما فيه ازدهار شعبها وشعوب العالم.

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو الشراكة الإستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية