الامارات | لجنة تحكيم جديدة لاختيار المكرمين في جائزة زايد للأخوة الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُعلن أمس، عن تشكيل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2025، حيث يمثل أعضاؤها الجدد ست دول ومجالات متنوعة، تشمل الدبلوماسية والاقتصاد والعلوم، وبناء السلام والقانون.

وتضم اللجنة رئيس السنغال السابق، الرئيس ماكي سال، ورئيس وزراء إسبانيا الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو-إيويالا، ورئيس الأكاديمية البابوية للعلوم والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية، نيافة الكاردينال بيتر كودوو أبياه توركسون، والأمينة العامة لمنظمة دول الكومنولث مستشارة ملكية سابقة، باتريشيا سكوتلاند، ويشرف على لجنة التحكيم الجديدة، الأمين العام للجائزة المستشار محمد عبدالسلام.

ومن المقرر أن تراجع لجنة الخبراء المستقلة الترشيحات المقدمة للدورة السادسة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وهي جائزة إنسانية عالمية تُمنح للأفراد والمنظمات من جميع الخلفيات ومن أي مكان حول العالم، لمن يعملون بإيثار وتفانٍ، من أجل تعزيز التضامن والنزاهة والإنصاف والتفاؤل، وتحقيق إنجازات ملموسة نحو التعايش السلمي.

وتحمل الجائزة اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، احتفاء بإرثه وقيادته وجهوده الإنسانية التي لا تزال تشكّل العالم اليوم.

وتأسست الجائزة عام 2019 عقب توقيع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وثيقة الأخوة الإنسانية. وقد كرّمت الجائزة منذ ذلك الحين شخصيات من 11 دولة، داعمة جهودهم الإنسانية في مجالات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المجتمع، وإعادة توطين اللاجئين وتمكين النساء والشباب، كما تتضمن جائزة مالية قدرها مليون دولار.

وتعمل لجنة التحكيم على اختيار الفائزين بالجائزة لعام 2025، والذين سيتم تكريمهم خلال حفل يقام في فبراير المقبل، تزامناً مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة إحياء لذكرى توقيع البابا فرنسيس والدكتور أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية.