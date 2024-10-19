الامارات | مؤتمر الخلايا الجذعية ينعقد في أبوظبي 26 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ينعقد مؤتمر مركز أبوظبي للخلايا الجذعية حول زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2024 يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي.

يستضيف المؤتمر أكثر من 35 متحدثاً دولياً من الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وسنغافورة والشرق الأوسط، إلى جانب 25 متحدثاً محلياً من مؤسسات صحية رائدة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، البروفيسور يندري فينتورا، إن المركز يواصل التزامه بريادة الرعاية الصحية المبتكرة والأبحاث الطبية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، في ظل التطورات الصحية التي تشهدها الإمارات.

وأكدت رئيسة المؤتمر والمديرة التنفيذية لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الدكتورة فاطمة الكعبي، التزام المركز بتقديم أحدث الابتكارات الرائدة في العلاجات الخلوية وإحداث تأثير إيجابي في حياة المرضى في الإمارات والعالم، انطلاقاً من كونه أول مركز للتميز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم.

وقالت إن المؤتمر يجمع رواد هذا المجال عالمياً، مبدية ثقتها بأن الجهود المشتركة ستحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الأمراض المعقدة التي تتطلب حلولاً علاجية متقدمة، مثل اضطرابات الدم وأمراض المناعة الذاتية والأمراض العصبية وغيرها.

وباعتبار المؤتمر منصة لعرض التطورات الأخيرة التي حققتها دولة الإمارات في العلاجات الخلوية، ستتاح للمشاركين الفرصة لعرض الأبحاث الرائدة وتقديم دراسات طبية والمشاركة في عدد من الحوارات التي تدفع عجلة الابتكار في هذا المجال.