الامارات | بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ..طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس المجلس.

حضر الاجتماع معالي خليل محمد شريف فولاذي، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، أعضاء المجلس، والسيد مصبح خميس المزروعي، مقرراً.

تخلل الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقارير أداء جهاز أبوظبي للاستثمار وخطط الجهاز المستقبلية، إضافة إلى مناقشة أوضاع الأسواق.

وأشاد المجلس بمواصلة ارتفاع العائدات والنمو المستمر لمحفظة الجهاز، وتنويع إستراتيجياته الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة تواجده في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والأسهم الخاصة.