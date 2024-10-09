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الامارات | حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق "المستكشف محمد بن راشد"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع توقيع اتفاقية بين وكالة الإمارات للفضاء وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لإطلاق مركبة "المستكشف محمد بن راشد" لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات والمقرر في الربع الأول من 2028.

وأكد سموه في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "هذه المهمة الجديدة تأتي تتويجاً لسلسلة نجاحات إماراتية في قطاع الفضاء وترسخ مكانتها كشريك رئيسي في الجهود البشرية في مجال استكشاف وعلوم الفضاء.
وأضاف سموه: هدف الإمارات القادم يبعد 5 مليار كيلومتر، لكننا نراه قريباً بعقول وقدرات أبناء الإمارات وروح الابتكار المتأصلة فيهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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