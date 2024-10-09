تحديث سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي لتعزيز المشاركة المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - حدَّثت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي سياسة العمل التطوُّعي، في إطار جهود الدائرة لتحفيز وتشجيع العمل التطوُّعي في الإمارة، ليكون أكثر شمولاً وكفاءةً تتماشى مع المعايير المهنية وتحافظ على الموروث الثقافي.

تتضمَّن السياسة المُحدَّثة إجراءات مُبسَّطة، وزيادة المرونة للمتطوِّعين المسجَّلين من خلال منصة «متطوعين.إمارات». وتشمل الإجراءات الجديدة إرشادات حول أدوار ومسؤوليات المتطوِّعين، وزيادة الشفافية من خلال تسجيل ساعات التطوُّع في الوقت المناسب، لتعزيز فاعلية الجهود التطوُّعية، وضمان معايير مهنية ثابتة.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تمَّ تحديث السياسة لزيادة المشاركة التطوُّعية في مختلف القطاعات، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، ما يضمن نهجاً أكثر توحيداً للمشاركة المجتمعية».

وأعلنت الدائرة عن مُنجزات العمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي خلال عام 2023، حيث سجَّلت 873,787 ساعة تطوُّعية، بزيادة قدرها 63% عن عام 2022، ما يبرز التأثير المتنامي للمشاركة المجتمعية.

وتؤدِّي هيئة المساهمات المجتمعية – معاً دوراً مهماً في دعم البيئة التطوُّعية من خلال نشر ثقافة التطوُّع، وتطوير برامج تلبِّي احتياجات المجتمع، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

وقالت ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوُّع في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «ستعزِّز هذه السياسة جهودنا في إنشاء فرص تطوُّع مؤثِّرة تعالج الأولويات الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل عام. من خلال تمكين المتطوِّعين، لا نعالج التحديات الاجتماعية المُلحَّة فقط، بل نقوِّي أيضاً نسيج مجتمعنا».

وتؤدي مؤسَّسة الإمارات دوراً حيوياً لدعم جهود دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي والبيئة التطوُّعية في إمارة أبوظبي، حيث تسهم المؤسَّسة في تشجيع التطوُّع، وتمكين المتطوِّعين من الحصول على فرص التطوُّع عبر منصة Volunteers.ae.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات: «تسهم السياسة المحدَّثة في تسهيل رحلة العمل التطوُّعي، وضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة والهادفة، وتُعزِّز هذه السياسة روح العمل التطوُّعي والثقافة التطوُّعية في مجتمعنا، إضافةً إلى ذلك، فهي تُمكِّننا من ترسيخ أُسُس لمجتمع أكثرَ تفاعلاً والتزاماً بالحفاظ على تراثنا الثقافي».