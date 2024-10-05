الامارات | ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً، زيارة رسمية إلى مملكة النرويج الصديقة.

ويلتقي سموه خلال الزيارة ولي عهد مملكة النرويج، الأمير هاكون ماغنوس، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة النرويج في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.