اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، السيد حسام الدين الدخيل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى الدولة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء،عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، واللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة المشاريع والاستراتيجية وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات و الاتصال في هيئة أبوظبي للتراث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا