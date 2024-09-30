الامارات | البحرين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ تضامن مملكة البحرين مع دولة الامارات ، وموقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.