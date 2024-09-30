الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | البحرين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

0 نشر
المنامة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية، ومقرات منتسبي السفارات.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ تضامن مملكة البحرين مع دولة الامارات ، وموقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements