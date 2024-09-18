الامارات | حمدان بن محمد: لدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "في تكريم دولي جديد للكفاءات الوطنية، نبارك للدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني على حصولها على جائزة المدير التنفيذي من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2 لتكون بذلك أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة، كما نهنئ الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لحصوله على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" ... الابتكار والريادة والإلهام هي قيم متأصلة في تكوين الشخصية الإماراتية، ولدينا نماذج مشرفة وشباب طموح يسعى دوماً للريادة وتحقيق المراكز الأولى .. فهذا هو نهج دولتنا وفكر قادتنا".

الدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات