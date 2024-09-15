الامارات | عملية إخلاء طبي لشخص تعرض لحالة صحية طارئة في سفينة عابرة للمياه الإقليمية للدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية إخلاء طبي لشخص تعرض لحالة صحية طارئة في سفينة عابرة للمياه الإقليمية للدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم سفينة تجارية عابرة للمياه الإقليمية للدولة، أوكراني الجنسية، إثر تعرضه لحالة صحية طارئة، استدعت حالته الحرجة نقله جواً بواسطة طائرة البحث والإنقاذ إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي لتلقي العلاج اللازم.
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