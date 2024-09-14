الامارات | عبد الله بن زايد: الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد: الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية.
وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".
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