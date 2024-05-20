الامارات | حاكم الشارقة يعين 32 مواطناً في "الدفاع المدني" و"الثروة السمكية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعيين 17 مواطناً في هيئة الشارقة للدفاع المدني، 14 بوظائف مدنية و3 بوظائف عسكرية.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، تعيين 15 مواطناً في هيئة الشارقة للثروة السمكية، بواقع 3 وظائف في كل من: جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك.

أعلن عن اعتمادات سموه خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.