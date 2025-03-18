نجاحات متعددة دون وجود «الحصان الرابح».. الناقدة مها متبولي تقدم تقييمها لدراما رمضان 2025 «حصري»

الرياض - أميرة القحطاني - تشكل الدراما الرمضانية تحديًا كبيرًا لكل من المبدعين والجمهور على حد سواء، حيث يتطلع المبدعون إلى تقديم محتوى مبتكر يجذب المشاهدين، بينما يسعى الجمهور للعثور على الأعمال التي تلبي توقعاتهم وتحقق لهم المتعة والترفيه،في رمضان 2025، تجري العديد من المسلسلات الكثيرة، مما يضع العديد من الفنانين أمام اختبار حقيقي للتميز والنجاح،الحديث هنا يدور حول عدة أعمال بارزة، وهذا ما سنناقشه في هذا المقال.

تقييم أبرز المسلسلات في رمضان 2025

في حديث خاص، تحدثت الناقدة الفنية مها متبولي عن أهم المسلسلات التي تصدرت المشهد الرمضاني هذه السنة، إذ أبدت ملاحظاتها على عدة أعمال منها «فهد البطل»، «العتاولة»، و«سيد الناس»،ورغم وجود مجموعة من الأسماء اللامعة مثل أحمد السقا وباسم سمرة وطيلق لطفي وأحمد العوضي، فقد أشارت إلى أن الحظوظ لن تتوزع بشكل كبير، مما يجعل حصول كل نجم على نصيبه الخاص من الجمهور أمرًا ممكنًا دون احتكار أحدهم لنجاح العمل بالكامل.

مصطفى غريب.،الكوميديا المعاصرة

في سياق متصل، علقت مها متبولي على المقارنات المثيرة بين الفنان الراحل طلعت زكريا والممثل الشاب مصطفى غريب، مشيرة إلى أن الأخير يتمتع بأسلوب كوميدي جذاب يجعله محبوبًا لدى الجمهور،وأكدت متبولي أن مصطفى غريب يعتبر أكثر قوة في تقديم الكوميديا الحديثة، حيث ينجح في جذب الانتباه بأسلوبه الفريد وأدائه المميز.

مسلسل «أثينا» والنجاح الوهمي

تناولت متبولي أيضًا مسلسل «أثينا»، الذي تصدر محركات البحث منذ بداية عرضه،وأعربت عن انتقادها للهوس بالمفاهيم التجارية مثل «متصدر» و«نمبر وان»، معتبرة أن تلك الأرقام غالبًا ما تكون مدفوعة من قبل الشركات الإنتاجية،وأوضحت على أهمية قياس النجاح من خلال ردود فعل الجمهور، وليس فقط من خلال تصدر المسلسل للمؤشرات الرقمية.

ملاحظات حول مسلسل «إخواتي»

بدورها، أشارت متبولي إلى مسلسل «إخواتي»، واعتبرت أنه يعاني من ضعف السيناريو والكتابة، إلا أنها أثنت على جهود المخرج محمد شاكر خضير الذي أسهم في إنقاذ العمل، كما كانت هناك إشادة بالممثلة الجديدة جيهان الشماشرجي التي أثبتت أنها تمتلك أداءً طبيعيًا وقبولًا جيدًا لدى المشاهدين.

توقعات حول الموسم الثاني من رمضان 2025

فيما يتعلق بالأعمال الجديدة التي ستظهر في النصف الثاني من شهر رمضان، توقعت متبولي أن يحقق الكاتب عبد الرحيم كمال نجاحًا مميزًا من خلال مسلسل «قهوة المحطة»، مع إبداء إعجابها بمحتوى مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»،ومع ذلك، كانت متبولي حذرة بشأن الحكم المبكر، حيث نوهت إلى أن بعض الأعمال تبدأ بقوة ثم تفقد زخمها بعد مرور حلقات عدة.

نجاحات وتحذيرات دراما الشركة المتحدة

من جهة أخرى، لم تتردد متبولي في الإشادة بالأعمال التي تقدمها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أن العنصر الأهم في تقييم الأعمال بالنسبة لها هو جودة السيناريو والإخراج،على الرغم من ذلك، حذرت الناقدة من المخاطر المرتبطة بالتجارب الفاشلة التي يمكن أن تضر بسمعة الشركة وتؤثر سلبًا على مستقبلها.

ختامًا، تظل الدراما الرمضانية وسط الكثير من التحديات التي تتطلب من الفنانين والمبدعين الابتكار والتجديد في الأعمال المقدمة، مما يحقق توازنًا في الدراما المصرية ويجعلها إحدى أبرز وسائل الترفيه في الوطن العربي،يتوقع أن تستمر هذه الأعمال في جذب الأنظار وتحقيق النجاح، فهي تمثل مرآة لمجتمع يتطلع إلى الفنون بمختلف أشكالها.