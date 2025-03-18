موعد صرف منحة رمضان على بطاقات الدعم: كل ما تحتاج معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر منحة رمضان على بطاقات التموين من الموضوعات التي تثير اهتمامًا متزايدًا بين المواطنين، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توفير دعم إضافي للأسر المتضررة خلال هذا الشهر المبارك،تتضمن هذه المنحة التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، جزءًا من خطة حكومية شاملة تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،يوفر هذا البحث تفاصيل دقيقة حول هذه المنحة وأبعادها المختلفة.

إطلاق منحة رمضان ودورها الاجتماعي

تُعد منحة رمضان التي أطلقتها الحكومة في عام 2025 خطوة رائدة تهدف إلى دعم 10 ملايين أسرة بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه،تجسد هذه المبادرة إستراتيجية شاملة تم تصميمها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتستهدف بتلك الطريقة تحسين مستوى المعيشة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك،إن هذه المبادرة تُظهر التزام الحكومة بالتخفيف من الأعباء المالية على الأسر، وخاصةً في أوقات الأعياد التي تتطلب إنفاقًا إضافيًا.

تفاصيل صرف منحة رمضان

حددت وزارة التموين قيمة الدعم النقدي الإضافي على بطاقات التموين، والتي تتراوح بين 125 و250 جنيهًا، وذلك حسب عدد الأطفال في الأسر المستفيدة،يستمر صرف هذا الدعم لمدة شهرين، ويشمل شهر رمضان وأيام عيد الفطر، مع تأكيد الوزارة على صرف الدعم التمويني حتى نهاية شهر مارس الجاري وضمان استمراريته خلال شهر أبريل القادم،تعكس هذه الخطوات اهتمام الحكومة برعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الفئات المستهدفة من المنحة

تُركز هذه المنحة على أربع فئات رئيسية من المواطنين في مصر، وهي الأسر الأكثر احتياجًا، أصحاب المعاشات المنخفضة، المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»، والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود،تهدف هذه التصنيفات إلى ضمان وصول الدعم إلى الأسر التي هي في أمس الحاجة إليه، مما يسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025

أعلنت وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025، حيث تشمل الأسعار التالية الزيت الخليط 800 مللي بسعر 30 جنيها، الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 18 جنيها، السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها، المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه، الشاي 40 جم بسعر 5 جنيهات، المسلي الصناعي 800 جم بسعر 36 جنيها، والعدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها،تشير هذه الأسعار إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.

في الختام، تأتي منحة رمضان على بطاقات التموين كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، حيث جمع بينها تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية مساندة،توفر الحكومة من خلال هذه المنح آلية مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتخفيف الضغط المالي خلال أشهر الأعياد،تبقى تساؤلات المواطنين حول موعد الصرف وكيفية الاستفادة قائمة، مما يتطلب مزيدًا من الشفافية والمعلومات الدقيقة من الجهات المسؤولة لضمان تنفيذ هذه المبادرات بشكل فعال.