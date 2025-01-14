شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة للذكاء الاصطناعى تتوفر على تطبيق واتساب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت شركة Meta، الشركة الأم لـ"فيس بوك"، وإنستجرام، وواتساب، عن بعض سياساتها فى الآونة الأخيرة، ما يؤكد جديتها فى الدفع نحو الذكاء الاصطناعي يمضي بكامل قوته، حيث تركز الشركة على تسهيل الوصول إلى Meta AI، مساعدها الذى يعمل بالذكاء الاصطناعي، على هواتف Android.

وقد أصدرت الشركة أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام Android 2.25.1.27 على متجر Google Play، فقد تم اكتشاف أن WhatsApp يعمل على إضافة عنصر واجهة مستخدم لسهولة الوصول إلى Meta AI.

ويتيح التحديث القادم، أحد تطبيقات المراسلة الأكثر استخدامًا الوصول إلى Meta AI مباشرة من شاشتك الرئيسية، وستكون هذه الأداة الجديدة اختيارية تمامًا وستظهر جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى التي يقدمها WhatsApp.

وستكون هذه الميزة متاحة فقط للحسابات التي لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى الدردشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نظرًا لأن Meta AI لا تزال مقتصرة على مناطق ومستخدمين معينين، فلن يحصل الجميع على هذه الأداة فورًا، على سبيل المثال، فهو غير متوفر في الاتحاد الأوروبي بسبب القوانين واللوائح المحلية.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول، فإن الأداة ستجعل من السهل جدًا بدء محادثة مع Meta AI دون الحاجة إلى فتح WhatsApp أو البحث في قوائمه، سيكون موجودًا هناك على شاشتك الرئيسية، وجاهزًا للانطلاق.

وباستخدام الأداة، ستتمكن من طرح الأسئلة أو الحصول على المساعدة أو الدردشة مع Meta AI حسب رغبة المستخدم، وسيتضمن أيضًا اختصارًا سريعًا لالتقاط صورة وإرسالها مباشرةً إلى Meta AI.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستتمكن من مطالبة الذكاء الاصطناعي بتحرير الصورة، أو شرح ما تحتويه، أو الإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول الصورة.

تتشابه هذه الميزة إلى حد ما عمل Google Lens، حيث يقدم المزيد من التفاصيل حول ما هو موجود في الصورة، ومع ذلك، لا تزال ميزة WhatsApp قيد العمل، وسيتم طرحها في التحديث المستقبلي.

وفي تحديثات واتساب الأخرى، يمكن أن يقدم التطبيق قريبًا طريقة أبسط وأكثر انسيابية لإنشاء المجموعات والمجتمعات، علاوة على ذلك، فهي تعمل أيضًا على ميزة "الدردشة معنا" الجديدة، والتي ستجعل الحصول على الدعم البشري أسرع من خلال تطبيق الويب الخاص بها.