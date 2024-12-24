تكنولوجيا: أسوس تكشف عن موعد إطلاق حواسب ROG Strix الجديدة بمعالجات Nvidia RTX 5000 وإضاءة RGB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحاول شركة Asus التغلب على تسريبات الأجهزة والشائعات بأسلوب مبتكر، حيث تقوم بتسريب منتجاتها بشكل رسمي على هيئة إعلانات تشويقية قبل الكشف عنها. وقد سبق أن أُبلغنا عن جهاز الحاسب المحمول ROG Strix القادم، والذي تخطط Asus لإطلاقه خلال معرض CES 2025، حيث يأتي بتصميم فريد ومميزات مذهلة.

وفي إعلان سابق، قدمت Asus لمحة عن تصميم الجهاز وأكدت إطلاقه في CES 2025. مؤخرًا، كشفت الشركة عن موعد الإطلاق الرسمي، حيث سيُعلن عن أجهزة ROG Strix الجديدة يوم 6 يناير الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (UTC -8).

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأجهزة خلال المؤتمر الإعلامي المسبق للحدث، إذ يبدأ معرض CES 2025 رسميًا في 7 يناير. تزامنًا مع الإعلان، أطلقت Asus موقعًا مصغرًا يتضمن عدًا تنازليًا لوقت الكشف الرسمي عن أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة.

من المتوقع أن تُعلن Nvidia بالتزامن عن سلسلة RTX 5000 من وحدات معالجة الرسومات للحواسيب المحمولة وسطح المكتب، حيث يُرجح أن تُطلق RTX 5080 أولًا في الأسواق.

بناءً على ذلك، قد يأتي حاسب ROG المحمول الجديد مدعومًا بوحدات معالجة الرسومات RTX 5080 وRTX 5090 في البداية، بينما تُطرح RTX 5070 Ti وRTX 5070 لاحقًا خلال العام.

بغض النظر عن الطراز الذي سيزود أجهزة ROG Strix، تشير التسريبات إلى أن سلسلة RTX 5000 ستحقق قفزة نوعية مقارنةً بالجيل السابق.

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