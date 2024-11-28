شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر اليوم شبه مختفى.. 7% فقط من إضاءته ستظهر فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 27 يومًا، وهو في مرحلة الهلال المتناقص من دورته القمرية، التي تكون مضاءة بنسبة 7%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإن هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، عندما يدور القمر حول الأرض، فإنه يمر بثماني مراحل مميزة.

تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، مع اكتمال القمر في أكثر مراحله إبهارًا.

وستكون مرحلة القمر التالية هي "القمر الجديد"، وسيحدث يوم الأحد 1 ديسمبر، وهو ما يسمى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضاء من القمر يواجه بعيدًا عن الأرض، نحو الشمس.