شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تخصص 30 مليون دولار للذكاء الاصطناعى لربط مشاريع الطاقة بشبكة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

تعتقد وزارة الطاقة الأمريكية أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع عملية ربط مشاريع الطاقة الجديدة بشبكة الكهرباء.

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن تمويل بقيمة 30 مليون دولار متاح الآن من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي للربط البيني (AI4IX) ، وتهتم وزارة الطاقة الأمريكية بتعزيز الشراكات بين مشغلي الشبكة ومطوري البرامج ومشاريع الطاقة لتوفير مصادر جديدة للكهرباء بشكل أسرع.

وتتمثل الخطة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تقديم طلبات الربط التي تتسم بالبطء الشديد حاليًا، حيث يؤدي التأخير إلى إعاقة الجهود الرامية إلى إنشاء مزارع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشغيلها.

ويتزايد الضغط لتسوية هذا التراكم مع ارتفاع الطلب على الكهرباء ومن المفارقات أن هذا يرجع جزئيًا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي .

فى الوقت الحالي، يستغرق ربط مشروع جديد لتوليد الكهرباء بالشبكة في الولايات المتحدة ما يصل إلى سبع سنوات، وقد تزايدت أوقات الانتظار ، ونتيجة لهذا، هناك تراكم هائل من مشاريع توليد وتخزين الطاقة الجديدة بقيمة 2600 جيجاوات تنتظر الربط، وهذا يعادل ضعف القدرة التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا لتوليد الكهرباء اليوم، وفقًا لوزارة الطاقة.

لماذا يستغرق الاتصال بالشبكة كل هذا الوقت؟ تحتاج شركات المرافق ومشغلو الشبكة إلى مطوري المشاريع لإكمال سلسلة من الدراسات تهدف إلى تحديد أنواع ترقيات الشبكة التي قد تكون ضرورية ومقدار التكلفة.

كما إن عملية الربط البطيئة هي أيضًا من بقايا نظام الطاقة المصمم حول الوقود الأحفوري ، و عندما كان المطورون لديهم عدد قليل نسبيًا من محطات الطاقة الكبيرة في قائمة الانتظار ، تميل شبكات الطاقة ذات الطاقة المتجددة إلى أن تكون أقل مركزية، حيث تأتي الكهرباء من شبكة أكثر توزيعًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات الأصغر حجمًا ، وهذا يعني المزيد من التطبيقات التي يجب مراجعتها.

إن مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية الجديدة هي عمومًا مصادر أرخص للكهرباء من الفحم أو الغاز الآن، وهي لا تسبب تلوث الهواء ولا تساهم في تغير المناخ ، ويمكن أن نرى هذه الامتيازات تنعكس في أنواع البنية التحتية للطاقة التي يتم بناؤها في الولايات المتحدة ، أكثر من 94 %من سعة الطاقة الجديدة التي تنتظر الاتصال بالشبكة خالية من الكربون، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات.

وفقا لتقرير جولدمان ساكس للأبحاث، من الممكن أن يرتفع الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات بنسبة 160% بحلول عام 2030 مع الطفرة في الذكاء الاصطناعي، لذا فإن الحصول على المزيد من توليد الكهرباء عبر الإنترنت لتلبية هذا الطلب قد يظل أولوية لوزارة الطاقة في المستقبل.