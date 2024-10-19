تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم سوارة Smart Band 9 Active الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من السوارات الذكية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم Smart Band 9 Active.

تنقسم إصدارات شاومي من السوارات الذكية بين الإصدار الرئيسي وإصدار Pro وأخر Active، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن العملاق الصيني في طريقها لكشف النقاب عن إصدار Active جديد.

ومن المقرر أن تقدم شاومي سوارة Smart Band 9 Active الذكية للأسواق بمستوى تسعير جيد، كما تؤكد الصور المسربة ثلاثية الأبعاد على أن الإصدار المرتقب يأتي بتصميم يحاكي Band 8 Active.

كما تتميز Band 9 Active بحجم أكبر في الشاشة مقارنة بسوارة Smart Band 9 الذكية، أيضاً يتميز إصدار Active بتصميم أعلى مقاومة.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي تقدم هذا الإصدار بحجم شاشة 1.47 إنش، كما تتميز بعمر شحن يصل إلى 18 يوم.

يذكر أن العملاق الصيني شاومي لم تؤكد بشكل رسمي على موعد كشف النقاب عن سوارة Smart Band 9 Active، إلا أن التسريبات تؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي مع مستوى تسعير يحاكي إصدار الشركة الحالي Smart Band Active 8 التي توفرت في الأسواق بسعر 25 يورو.

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