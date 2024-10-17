تكنولوجيا: خاتم شاومي الذكي يتكيف مع حجم إصبعك بخيار التقليص والتوسع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لتقديم خاتم ذكي مصمم للتكيف تلقائيًا مع حجم إصبعك. لطالما كان اختيار الحجم المناسب للخواتم الذكية يمثل تحديًا للمستخدمين، إذ يتطلب الأمر عادةً التنقل بين مجموعة من الأحجام باستخدام أدوات قياس مخصصة.

وبعد العثور على الخاتم المناسب، قد يصبح ارتداؤه على إصبع آخر أمرًا صعبًا، أو ربما تواجه مشكلة إذا كنت ترغب في منحه لشخص آخر. الآن، تخيل أنك تستطيع تقديم خاتم خطوبة يتكيف تلقائيًا مع حجم إصبع الشخص الذي اخترته، دون الحاجة إلى التحقق من محيط إصبعه مسبقًا.

يبدو أن الحلقة الذكية القادمة من شاومي تهدف إلى حل هذه المشكلة، وفقًا لتصميمها المبتكر الذي تم الكشف عنه في براءة اختراع حديثة.

بحسب المعلومات الواردة من الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية (CNIPA)، تتكون الحلقة من مادة مرنة، يُحتمل أن تكون PVC أو مطاطًا، إلى جانب آلية زنبركية تسمح لها بتعديل حجمها ديناميكيًا.

هذا يعني أن خاتم شاومي الذكي، تمامًا مثل خاتم القوة في القصة، يمكن أن يناسب أي شخص بغض النظر عن حجم الإصبع.

ومع ذلك، لا تقتصر مزايا الحلقة الذكية على مرونتها فقط؛ فهي تأتي مزودة بمجموعة من الميزات المتقدمة. وفقًا لتفاصيل براءة الاختراع، تدعم الحلقة الذكية تقنيات مثل Wi-Fi، بالإضافة إلى شبكات الاتصال الخلوي من 2G إلى 5G، وتقنية NFC وUWB.

كما انها تأتي مجهزة بمجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك أجهزة استشعار القرب، الضوء، التسارع، الجيروسكوب، المغناطيسية، ودرجة الحرارة.

و بفضل هذه التقنيات المتطورة، يمكن للحلقة الذكية من شاومي المساهمة في تحسين التتبع الصحي، التواصل مع الأجهزة الأخرى، وربما حتى التحكم في كاميرا هاتفك الذكي.

وبينما تقود الشركة هذا الاتجاه المبتكر، تستكشف Oura أيضًا تصميمات مماثلة قابلة للتعديل تلقائيًا، مما يشير إلى أن مستقبل الحلقات الذكية قد يقدم أخيرًا حلاً لمشكلة الحجم القديمة.

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