شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير لون أيقونات تطبيقات الأيفون.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

مع نظام التشغيل iOS 18، يمكن للمستخدمين بسهولة تغيير ألوان أيقونات التطبيق مباشرة من الشاشة الرئيسية، حيث كان تخصيص الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون وخاصة أيقونات التطبيقات تمثل مشكلة، وتتطلب حلولاً معقدة.

كيفية تغيير لون أيقونات تطبيقات الآيفون

قبل أن تبدأ، تأكد من تحديث جهاز آيفون الخاص بك إلى iOS 18، وبمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط لفترة طويلة على منطقة فارغة من شاشتك الرئيسية للدخول إلى وضع الاهتزاز، ثم الضغط على "تحرير" في الزاوية العلوية اليسرى واختر "تخصيص".

سيؤدي هذا إلى فتح القائمة حيث يمكنك تخصيص أيقونات التطبيق، ثم ظهور أربعة خيارات: فاتح، داكن، تلقائي، وخفيف.

إليك ما يفعله كل خيار

الضوء: يحافظ هذا الخيار على أيقونات تطبيقاتك في الوضع الفاتح، تمامًا كما كانت قبل تحديث هاتفك إلى iOS 18.

داكن: يقوم هذا الخيار الجديد بتبديل أيقونات تطبيقاتك إلى الوضع الداكن، مما يمنح معظمها خلفية داكنة، ومع ذلك لاحظ أنه قد لا ينطبق على بعض أيقونات تطبيقات الطرف الثالث.

تلقائي: يقوم هذا الخيار بالتبديل تلقائيًا بين الرموز الفاتحة أو الداكنة بناءً على المظهر الحالي لجهاز iPhone الخاص بك.

عند التبديل بين الوضع الداكن والوضع الفاتح، فإن أيقونات التطبيقات الخاصة بك تحذو حذوها أيضًا.

الصبغة: يتيح لك هذا الخيار تلوين أيقونات تطبيقك بأي لون من اختيارك، ما عليك سوى تحديده واسحب شريطي التمرير إلى أي لون وكثافة تريدها.

ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به لتخصيص شاشتك الرئيسية بشكل أكبر، حيث يمكنك اختيار أيقونات تطبيقات أكبر عن طريق تحديد الخيار الكبير في قائمة التخصيص، والذي يخفي أيضًا تسميات التطبيقات للحصول على مظهر بسيط ونظيف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغميق خلفيتك للحصول على تباين أفضل من خلال النقر على أيقونة الشمس في الزاوية العلوية اليسرى من قائمة التخصيص.

إذا لم تكن راضيًا عن النتائج، فيمكنك أيضًا تجربة إضافة عناصر واجهة مستخدم مخصصة وأيقونات تطبيقات باستخدام تطبيقات الطرف الثالث لمزيد من المرونة.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن تم تحديث برنامج آيفون، يمكنك استكشاف بعض من أفضل ميزات iOS 18 الجديدة أيضًا.