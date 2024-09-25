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"Undefeated: Genesis".. كل ما تريد معرفته عن لعبة الأكشن المنتظرة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ينتظر عشاق ألعاب الأكشن والحركة، لعبة الأبطال الخارقين Undefeated: Genesis، إذ ستتوفر نسخة تجريبية من اللعبة في معرض Tokyo Game Show المقام حاليًا، فيما ستصدر اللعبة للحاسب الشخصي عام 2026.

وتعد Undefeated: Genesis لعبة حركة للأبطال الخارقين تمكنك من التحليق بحرية عبر سماء عالم فضائي وإطلاق العنان لقوى مذهلة، لتقضي على أعداء عمالقة في بيئات ضخمة باستخدام قدراتك، وفقًا لمنصة "steam" للألعاب.

قوى خارقة

تدور أحداث اللعبة في إطار طالب جامعي يعيش حياة تقليدية، ولكن عندما يضرب نيزك يستيقظ على كوكب غامض ويكتشف أنه مُنح قوى خارقة.
وكان لهذا الكوكب ذات يوم حضارة أكثر تقدمًا بكثير من حضارة الأرض، لكن حادث انفجار ضخم دمره قبل قرون، مما جعله يعاني من طفرات مدمرة، لذلك يخوض اللاعب تجربة الدفاع عن الناجين المتبقين في هذا العالم وتخليص الكوكب من آفته العنيفة والكارثية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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