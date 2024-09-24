تسريبات جديدة حول مواصفات iPhone 17

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير تقنية أن iPhone 17 سيحتوي على تقنية ProMotion، والتي تعني في الأساس شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، كانت هذه الميزة مخصصة سابقًا لطرازات Pro، ويُشاع الآن أنها ستصل إلى الطرز القياسية أيضًا لتوفير تجربة تمرير وتشغيل فيديو أكثر سلاسة، وفقًا لتقارير MacRumors.

وسيمثل هذا ترقية كبيرة لطرازات iPhone القياسية، التي تعمل حاليًا بمعدل تحديث 60 هرتزًا، كما يمكن للشاشة أيضًا أن تنخفض إلى معدل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة عند عدم استخدامها، على غرار ميزة التشغيل الدائم في طرازات Pro.

وقد تدفع إضافة ProMotion المستخدمين إلى تأجيل الترقية هذا العام، حيث كان من المتوقع في البداية أن يتضمن هذا التحسين في الشاشة سلسلة iPhone 16 ، ومع وجود توقعات الآن بأن يتضمن iPhone 17 هذه الميزة التي طال انتظارها، فقد ينتظر المشترون المحتملون الإصدار في عام 2025 بدلاً من ذلك، وفقًا لروس يونج، وهو مصدر موثوق لأخبار شاشات آبل.