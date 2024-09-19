تكنولوجيا: Oppo تستعد للإعلان عن تحديث ColorOS 15 في17 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Oppo إعلان تشويقي أكدت من خلاله على خططها لإطلاق تحديث ColorOS 15 بشكل رسمي في17 من أكتوبر.

حددت شركة Oppo يوم 17 من أكتوبر المقبل لعقد مؤتمر المطوريين للعام 2024، على أن يكون الإعلان عن تحديث ColorOS 15 المحور الرئيسي لهذا الحدث.

ويأتي تحديث ColorOS 15 بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تخطط Oppo لإستعراض تطبيقات مبتكرة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً تستعد Oppo للكشف عن إبتكارات جديدة في تحديث الواجهة تهدف لتحسين تجربة المستخدم في الألعاب، كما يأتي تحديث ColorOS 15 بميزة الملاحظات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يدعم عرض الملاحظات وتعديلها بتقنية الذكاء الإصطناعي عبر نقرة واحدة.

وإلى جانب تحسين مهام الذكاء الإصطناعي سيأتي تحديث ColorOS 15 بتجربة وآداء سلس، كما يرتكز التحديث على نظام تشغيل Android 15.

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