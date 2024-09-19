تكنولوجيا: هواوي تطلق سلسلة Huawei Watch GT 5 وساعة Watch D2 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت هواوي اليوم للأسواق سلسلة ساعات Huawei Watch GT 5 الذكية، مع ساعة Watch D2، مع إصدار جديد من Huawei Watch Ultimate.

ينطلق الجيل الجديد من ساعات هواوي الذكية بنظام “TruSense” الصحي المحسن، مع تحسينات في سعة البطارية.

ساعة Huawei Watch GT 5

تأتي ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية باثنان من الأحجام 41 أو 46مم، على أن يتميز الإصدار الأصغر بحجم شاشة 1.32 إنش، ويأتي الإصدار الأكبر بحجم شاشة 1.43 إنش.

كما تأتي الساعات الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L بتصميم أنحف مقارنة بالإصدار السابق، ويأتي النموذج المميز بحجم 41مم بسُمك أقل 0.3مم مقارنة بساعة GT 4 الذكية، كما تتوفر الساعات بسوارات معصم تختلف بين التصميم الجلدي، والبلاستيكي، ومن النسيج وأيضاً سوارة بتصميم معدني.

من جانب أخر يأتي النموذج المميز بحجم 46مم باللون الأزرق مستوحى من لون المحيط، على أن يأتي النموذج المميز بحجم 41 مم بأبعاد أقل.

ولقد قامت هواوي بتحديث خوارزمية الساعات الذكية وشبكات antenna، بدقة أعلى في رصد البيانات بنسبة 40%، ودقة أعلى في قياس المسافة بنسبة 30% والخطوات 20%.

وتنطلق الساعات الذكية بنظام Huawei TruSense محسن والذي يتضمن رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً مراقبة صحة المستخدم أثناء النوم.

ساعة Huawei Watch GT 5 Pro

تنطلق ساعة Huawei Watch GT 5 Pro الذكية باثنان من الأحجام 42 و46مم، وتتميز الساعة الذكية بتصميم أنحف 0.9 مم مقارنة بإصدار GT 3 Pro.

وتتميز إصدارات Pro بتصميم من التيتانيوم لهيكل الساعة الذكية، ويأتي الإصدار الأصغر بحجم 42مم بتصميم من السيراميك في هيكل الساعة وسوارة المعصم، كما تأتي الشاشة بتصميم من زجاج sapphire.

كما تدعم GT Pro قياس تخطيط القلب ECG، مع نظام تحديد مواقع محسن أثناء ركض وركوب الدراجات، أيضاً تدعم الساعة الذكية عرض الخرائط خارج نطاق الإنترنت.

وتتوافق الساعة الذكية مع تطبيق Komoot، والذي يقدم تفاصيل ومعلومات عند نهاية مسار الركض، وتدعم أكثر من 100 نمط رياضي.

وتدعم ساعات Pro نمط الغطس الحر، مع مقاومة الماء عند عمق 40متر، كما تأتي بمعايير IP69K لمقاومة نفثات الماء الساخن.

أيضاً تنطلق ساعات Huawei Watch GT 5 وGT 5 Pro الذكية بعمر طويل للبطارية، حيث تستمر ساعات 41 مم و42 مم بعمر شحن يصل إلى 5 أيام مع ميزة “Always On”، أو 7 أيام مع تعطيل الميزة.

ساعة Huawei Watch D2

تأتي ساعة Huawei Watch D2 الذكية بتصميم مخصص، حيث تدعم سوارة المعصم قياس ضغط الدم، وذلك عبر الإنتفاخ في محيط معصم المستخدم لدفع قياس أكثر موثوقية مقارنة بالمستشعر البصري.

كما تأتي ساعة D2 الذكية بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، وتأتي الساعة الذكية بمستشعر لقياس تخطيط القلب، ودرجة حرارة الجلد.

وتتميز الساعة الذكية بشاشة OLED بحجم 1.82 إنش، ودقة عرض 408 في 480 بيكسل، كما تتميز الساعة الذكية بأبعاد 48 في 38 في 13.3مم، ووزن 85جرام.

ساعة Huawei Watch Ultimate

كشفت هواوي عن إصدار جديد من ساعة Huawei Watch Ultimate الذكية التي تتميز باللون الأخضر، وإطار من السيراميك ثنائي اللون بتقنية النانو يحيط بزجاج الكريستال الياقوتي.

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