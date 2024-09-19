تكنولوجيا: هواوي تطلق أجهزة MatePad Pro 12.2 وMatePad 12 X للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن إطلاق أجهزة MatePad Pro 12.2 وMatePad 12 X للأسواق العالمية.

انطلق حدث هواوي اليوم لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية للأسواق العالمية، ولقد قدمت الشركة خلال الحدث أجهزة MatePad Pro 12.2 وMatePad 12 X أيضاً.

يتميز جهاز MatePad Pro 12.2 بشاشة OLED بطبقات ثنائية، وقدرة بطارية 10100 mAh، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 100W، بينما قدم MatePad 12 X في السوق الصيني بعلامة MatePad Air التجارية، ويأتي هذا الإصدار بنفس قدرة البطارية المقدمة في إصدار Pro.

ويدعم جهاز MatePad Pro قلم stylus والإتصال بلوحة مفاتيح خارجية، ويتميز الجهاز بحجم شاشة 12.2 إنش، ودقة عرض 2800 في 1840 بيكسل.

من جانب أخر يأتي جهاز MatePad 12 X بطبقة PaperMatte أعلى الشاشة، والتي تقدم تجربة تحاكي نسيج الورق، والتي تقدم تجربة أفضل للمستخدمين من المبدعيين لحماية العين.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Huawei MatePad Pro باللون الأسود بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 700 جنيه إسترليني، أو اللون الذهبي بسعة 512 جيجا بايت بسعر 800 جنيه إسترليني، ومن المقرر أن تقدم هواوي قلم Huawei M Pencil للمتقدمين بطلبات الحجز المسبق للأجهزة حتى 22 من أكتوبر.

بينما يتوفر MatePad 12 X بسعر 550 جنيه إسترليني بألوان الأبيض والأسود، وبسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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