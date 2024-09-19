تكنولوجيا: طرح الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.1 و iPadOS 18.1 مع اقتراحات محسنة مع Siri

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ طرح iOS 18 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والآن يتحول الاهتمام إلى iOS 18.1 (و iPadOS 18.1). والفرق الرئيسي هنا هي وظيفة Apple Intelligence، التي لم تكن جاهزة في الوقت المناسب لإطلاق سلسلة iPhone 16.

من المفترض أن تصل الدفعة الأولى من ميزات الذكاء الاصطناعي في شهر أكتوبر، إلا إذا كنت في الاتحاد الأوروبي أو الصين، فالجدول الزمني غير واضح حاليًا.

على أي حال، وصلت أبل إلى الجولة الرابعة من الإصدارات التجريبية لأنظمة iOS 18.1 و iPadOS 18.1 و macOS Sequoia 15.1.

وبدأت أنظمة watchOS 11.1 و tvOS 18.1 و visionOS 2.1 الآن أيضًا في إجراء الاختبار التجريبي.

لا تزال Apple Intelligence نفسها قيد التطوير النشط، لذا فإن بعض الميزات جاهزة، وسيأتي البعض الآخر لاحقًا. وأيضًا، يعمل الذكاء فقط على iPhone 15 Pro وإصدارات iPhone 16 الأربعة، بالإضافة إلى أجهزة iPad و Mac المزودة بمعالج أبل.

وإحدى الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي الرابع هي أن الكتابة إلى Siri تعرض اقتراحات يتم تحديثها تلقائيًا أثناء الكتابة.

تعد الكتابة إلى Siri بديلاً لاستخدام المطالبات الصوتية التي كانت متاحة منذ سنوات، ولكن الآن تساعد اقتراحات الإكمال التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسريع العملية.

تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى أدوات الكتابة على مستوى النظام وإزالة الكائنات من الصور وإنشاء الصور بناءً على المطالبات النصية.

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