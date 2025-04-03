يامال يقترب من عرش صلاح

واصل لامين يامال توهجه مع برشلونة، حيث صنع الهدف الأول لفريقه، الذي سجله فيران توريس في الدقيقة 27، خلال مواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، الأربعاء على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت إحصائيات شبكة “أوبتا” عن أرقام مميزة لصاحب ال17 عاما.ويعد يامال أكثر من مرر كرات بينية، بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم (في جميع المسابقات)، وذلك برصيد 37 تمريرة، متساويا مع نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز.كما يحتل المركز الثاني، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف من اللعب المفتوح، هذا الموسم، بين لاعبي الدوريات الكبرى (في مختلف المسابقات)، برصيد 17 تمريرة حاسمة.

ويتصدر هذه القائمة النجم المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح، الذي صنع 22 هدفا.يذكر أن البارسا تأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على أتلتيكو بهدف توريس (1-0)، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 4-4.

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