رئيس مجلس السيادة يتلقى تهنئة من الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الاستقلال!

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التونسية السيد/قيس سعيد بمناسبة الذكرى ٦٩ للاستقلال. سونا

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