تفاصيل إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في مصر من خلال شركات المحمول الأربع

انطلقت خدمة مكالمات الواي فاي في مصر “WiFi Calling” كخطوة نوعية نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، إذ أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميًا عن إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي (Wi-Fi Calling) في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أكد أن هذه الخدمة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدمين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية شبكات المحمول.

تعتمد خدمة Wi-Fi Calling على تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي وإعادة بثها إلى شبكة المحمول، ما يسمح للمستخدمين بإجراء واستقبال المكالمات بنفس طريقة الاتصال التقليدية دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية، وتتيح الخدمة إمكانية إرسال الرسائل النصية أيضًا، مع الحفاظ على نفس أسعار الباقات والعروض المقدمة من الشركات المشغلة.

تتطلب الخدمة هاتفًا ذكيًا يدعم تقنية مكالمات الواي فاي، وهي ميزة متوفرة بالفعل في معظم الهواتف الحديثة، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات الهاتف، ليتمكن المستخدمون من الاتصال بسلاسة حتى في المناطق التي يصعب وصول إشارات الشبكة إليها.

أعلنت شركة أورنچ مصر عن إطلاق الخدمة رسميًا لعملائها، حيث تسعى لتقديم تجربة اتصال أكثر كفاءة، خصوصًا في الأماكن المغلقة أو التي تعاني من ضعف الشبكة.

وأوضح الدكتور أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات بالشركة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أورنچ لتقديم أحدث الابتكارات العالمية في مجال الاتصالات، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لمعظم هواتف iOS وبعض أجهزة أندرويد، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الدعم ليشمل كافة الأجهزة.

كما أطلقت الشركة المصرية للاتصالات “وي” الخدمة لمستخدميها، مؤكدةً أنها تتيح إجراء المكالمات بجودة عالية في ظروف تغطية صعبة داخل المنازل أو الأماكن المغلقة، بالاعتماد على شبكة الإنترنت المنزلي الثابت، دون أي تكاليف إضافية، وتدعم الخدمة التكامل التلقائي بين شبكات LTE (4G) وشبكات الواي فاي، مما يضمن اتصالاً مستقرًا وسلسًا.

من جانبها، أعلنت شركة ڤودافون مصر عن تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لعملائها، مؤكدةً أنها تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الاتصالات، لا سيما في المناطق المغلقة مثل الجراجات والمباني ذات الجدران السميكة. وأوضحت الشركة أن التقنية تعتمد على بروتوكول VoIP لنقل الصوت عبر الإنترنت، مما يضمن مكالمات بجودة صوت فائقة واستقرارًا عاليًا.

في سياق متصل، شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع ملاحق تراخيص خدمة Wi-Fi Calling بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربع: “المصرية للاتصالات – وي”، “أورنچ مصر”، “ڤودافون مصر” و”إي آند مصر”.

ووقّع الاتفاق كلٌ من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب رؤساء الشركات المشغلة.

وأكد وزير الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحسين خدمات الاتصالات وتعزيز كفاءة الشبكات، مشيرًا إلى أنه تم بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024 ضمن خطة تهدف إلى توسيع نطاق التغطية بكافة أنحاء الجمهورية.

أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تغطية الطرق السريعة وقرى مبادرة “حياة كريمة” بخدمات المحمول.

صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن خدمة Wi-Fi Calling مكالمات الواي فاي ستحقق نقلة نوعية في جودة الاتصالات، خصوصًا في الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية.

كما أكد أن إطلاق هذه الخدمة يواكب أحدث التطورات العالمية، مما يعزز من تنافسية السوق المصري في قطاع الاتصالات.

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق مؤخرًا عدة تقنيات جديدة، مثل خدمات الجيل الخامس (5G) والشريحة الإلكترونية (eSIM)، في إطار خطته المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي في مصر.

صدى البلد