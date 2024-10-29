وفاة حسن يوسف.. تعرف إلى أبرز محطات مشوار الفنان المصري الراحل

غيب الموت الفنان المصري حسن يوسف عن عمر 90 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة، ومشوار حياة مملوء بالمحطات المختلفة.

كان حسن يوسف أحد أبرز نجوم السينما المصرية في حقبة ستينات وسبعينات القرن العشرين، وتزوج من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، حيث رُزقا بأربعة أبناء، من بينهم الممثل عمر حسن يوسف.

وقدم حسن يوسف خلال مشواره أكثر من 190 عملاً فنياً، من أشهرها أفلام «الخطايا»، «أم العروسة»، «الباب المفتوح»، «الزواج على الطريقة الحديثة»، ومسلسلات «ليالي الحلمية»، «إمام الدعاة» و«زهرة وأزواجها الخمسة».

محطات حسن يوسف خلف الكاميرا

خاض حسن يوسف تجارب الإنتاج والإخراج وكتابة الأفلام، في أعمال كان معظمها من بطولته.

أنتج وأخرج الفنان الراحل أفلام «ولد وبنت وشيطان»، «الجبان والحب»، «عصفور له أنياب» التي لعب بطولتها، فيما اكتفى بدور المنتج في فيلم «2 على الطريق»، ومسرحية «ولاد ريا وسكينة»، كما كان منتجاً فنياً لمسلسل «إمام الدعاة».وأخرج حسن يوسف أفلاماً أخرى لم تكن من إنتاجه، مثل «كفاني يا قلب»، «ليلة لا تُنسى»، «الطيور المهاجرة»، «دموع بلا خطايا»، «القطط السمان»، فيما قام بتأليف فيلم واحد هو «رحلة لذيذة» من إخراج فطين عبد الوهاب.



طبيعة أدوار حسن يوسف

اعتاد في بداياته تقديم أدوار الشاب خفيف الظل الذي يقع في الحب والمتاعب سوياً، ثم شكل ثنائية فنية مع زوجته شمس البارودي حتى اعتزالها في أوائل الثمانينات، تزامناً مع مرحلة نضج فني وشخصي مر بها، جعلته مهتماً بالأدوار ذات الطابع الجاد، والمشاركة في الأعمال الدينية التاريخية.

اعتزال حسن يوسف ابتعد حسن يوسف عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة بسبب تقدمه في العمر، لكنه لم يتخذ قرار الاعتزال إلا بعد وفاة نجله عبد الله غرقاً في أحد شواطئ الساحل الشمالي، شهر يوليو 2023.

أعلن حسن يوسف اعتزاله وابتعد عن الأضواء، مؤكداً أنه فقد الشغف لتقديم أي شيء عقب وفاة نجله الشاب بطريقة صادمة.

صحيفة الخليج