عادت حسناء الإعلام السوداني, والمذيعة اللامعة شهد المهندس, لخطف الأضواء على السوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المهندس, بإطلالة جديدة حظيت بتفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية 24, السابقة في إحدى اللقطات وهي تتمشى بأحد الشواطئ بدولة الإمارات, التي تقيم فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. المذيعة شهد المهندس تعود لخطف الأضواء على السوشيال ميديا بإطلالة مبهرة من أحد الشواطئ بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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